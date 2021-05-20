Дружина Медведчука показала похресницю Путіна з нагоди її 17-річчя

Доньці одіозного політика Віктора Медведчука й телеведучої Оксани Марченко, Дарині виповнилося 17 років. Зіркова мама в цей святковий день вирішила поділитися в мережі рідкісними фото іменинниці.

"Ця фотографія зроблена 20 травня 2004-го року... Дорога наша дівчинко, з Днем народження! Будь благословенна Господом! З днем народження, Дашенько! Спасибі, що вибрала мене своєю мамою.

Оксана Марченко має сина Богдана від попереднього шлюбу і доньку від Медведчука фото з instagram марченко

Даші Медведчук виповнилося 17

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Як відомо, хрещеними батьками Даші є президент Росії Володимир Путін та Світлана Медведєва, дружина експрем'єра Дмитра Медведєва.

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