Під пляшечку вина: Джолі провела вечір із колишнім чоловіком - ЗМІ

Схоже, не лише Дженніфер Лопес вирішила дати ще один шанс своєму колишньому коханню. Акторка Анджеліна Джолі провела вечір у товаристві ексчоловіка - не Бреда Пітта, а одного з його попередників, Джонні Лі Міллера.

Папараці заскочили Енджі в Брукліні коло дому, де мешкає 48-річний Джонні. Кінозірка увійшла всередину, маючи при собі пляшку дорогого вина. Причому Джолі була без охорони.

Про це пише Page Six.

В гостях у колишнього Анджеліна провела близько трьох годин та пішла об 22:30.

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Як відомо, Міллер був першим чоловіком Джолі. Вони побралися в 1996-му, але шлюб не витримав випробування відстанню та напруженими графіками акторів. Пара офіційно розлучилася в 1999-му році.

"Ми з Джонні ніколи не сварилися і ніколи не завдавали болю одне одному. Я справді хотіла бути його дружиною", - зізнавалася свого часу Джолі в інтерв'ю.

Розлучення з Міллером актриса називала "мабуть, найдурнішим своїм вчинком".

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Нагадаємо, вдруге Анджеліна вийшла заміж у 2000-му, за Біллі Боба Торнтона, а потім уже за Пітта. Міллер десять років був одружений із актрисою Мішель Хікс, вони розлучилися в 2018-му.

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