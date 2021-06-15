Справжні голуб'ята: Лопес та Аффлека підловили за палким поцілунком. ФОТО

Амрериканська акторка та співачка Дженніфер Лопес та актор Бен Аффлек, схоже, вирішили не приховувати ні від кого своїх ніжних почуттів. Парочку, яку колись давно фанати охрестили "Бенніфер", сфотографували за поцілунком.

Романтичний момент стався під час вечері в одному з ресторанів у Малібу, пише Page Six.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Life-InStyle.com (@lifeinstyle.com_official)

Варто зазначити, що в Бена та Джен було не побачення. Актора запросили на сімейне святкування - молодшій сестрі артистки, Лінді виповнилося 50 років.

Були у ресторані й діти Лопес, Макс та Еммі, які, схоже, цілком доброзичливо сприймають маминого нового/старого бойфренда.

За словами інсайдера, схвалює кандидатуру Бена і мама Джей Ло, Гвадалупе.

Як відомо, зустрічатися зі своїм колишнім нареченим Лопес почала незабаром після того, як розірвала заручини з Алексом Родрігесом.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

"Не називайте мене брехлом": Лопес емоційно відреагувала на закиди щодо ботоксу