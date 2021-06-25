"Читатиму о 5:30": Зеленський похвалився покупками з Книжкового Арсеналу

Президент Володимир Зеленський із першою леді Оленою відвідав 10-ий міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" і не пішов звідти з порожніми руками.

Своїми трофеями гарант похвалився у Instagram.

Зеленський вдало пошопився на "Книжковому Арсеналі" фото з instagram зеленського

"Разом із Оленою відвідали "Книжковий Арсенал". Наша сімейна бібліотека поповнилася новими книгами. "Польоти уві сні та наяву", "Вишивка козацької старшини XVII–XVIII століть", "Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР", "Велика президентка маленької країни. Історія Далі Грибаускайте" та багатьма іншими", - написав Зеленський.

"Читатиму о 5:30, коли є час. 🙂", - додав президент.

Нагадаємо, на позаторішньому "Арсеналі" Зеленський закупився дитячими книжками, а в подарунок дістав "Політику для початківців".

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