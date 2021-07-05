Дружина Віктора Павліка зважилася на кардинальну зміну зачіски. ФОТО

Дружина співака Віктора Павліка, Катерина Репяхова розпрощалася зі своїм довгим волоссям.

Процес стрижки та оновлену себе молода матуся продемонструвала в Insta-сторіз.

Як пояснила Катя, підкоротити волосся вона вирішила тому, що під час годування воно падало на обличчя маленькому Мішутці, а ще він чіплявся за нього пальчиками.

Катерина вирішила, що настав час великих змін скріншоти з instagram репяхової

Тепер у неї ось така стрижка

Цікаво, що скаже Віктор Франкович?

Нагадаємо, як раніше зізнавалася 27-річна Репяхова, вона дуже любить власну зовнішність. На думку молодиці, в ній є щось "невагоме", глибше за відповідність чиїмсь стандартам краси.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Дружина Павліка показала, що він подарував їй за народження сина

Дружина 54-річного Павліка: Кохаю свого чоловіка точно не за звання чи кількість грошей