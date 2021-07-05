Дружина Віктора Павліка зважилася на кардинальну зміну зачіски. ФОТО
5 липня 2021, 13:00
Дружина співака Віктора Павліка, Катерина Репяхова розпрощалася зі своїм довгим волоссям.
Процес стрижки та оновлену себе молода матуся продемонструвала в Insta-сторіз.
Як пояснила Катя, підкоротити волосся вона вирішила тому, що під час годування воно падало на обличчя маленькому Мішутці, а ще він чіплявся за нього пальчиками.
Нагадаємо, як раніше зізнавалася 27-річна Репяхова, вона дуже любить власну зовнішність. На думку молодиці, в ній є щось "невагоме", глибше за відповідність чиїмсь стандартам краси.
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