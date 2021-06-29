Приходько через 3 місяці після пологів влаштувала мокру зйомку в купальнику

Вівторок, 29 червня 2021, 14:45

Співачка Анастасія Приходько, яка в березні народила третю дитину, не збирається соромитися себе справжньої та ховати "обвислі цицюлі", розтяжки тощо.

Навпаки, 34-річна зірка влаштувала імпровізовану фотосесію в купальнику.

 
Настя на вихідних влаштувала собі "мокру" фотосесію
фото з instagram приходько 

Мокрий бекстейдж вона показала у своєму Instagram.

 
Фешн - її профешн, і не посперечаєшся

Зі слів Насті, організація зайняла кілька хвилин: докі старші діти були зайняті своїми справами, а меншенький спав, вона надягла купальник та попозувала другові-фотографу, який саме в неї гостював на вікенд.

 
 
 
 

Нагадаємо, хоч у це важко зараз повірити, колись Приходько вважала себе страшенно негарною і навіть думала про зміну статі.

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