Приходько через 3 місяці після пологів влаштувала мокру зйомку в купальнику
Вівторок, 29 червня 2021, 14:45
Співачка Анастасія Приходько, яка в березні народила третю дитину, не збирається соромитися себе справжньої та ховати "обвислі цицюлі", розтяжки тощо.
Навпаки, 34-річна зірка влаштувала імпровізовану фотосесію в купальнику.
Мокрий бекстейдж вона показала у своєму Instagram.
Зі слів Насті, організація зайняла кілька хвилин: докі старші діти були зайняті своїми справами, а меншенький спав, вона надягла купальник та попозувала другові-фотографу, який саме в неї гостював на вікенд.
Нагадаємо, хоч у це важко зараз повірити, колись Приходько вважала себе страшенно негарною і навіть думала про зміну статі.
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