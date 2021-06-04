Написала заповіт: Приходько розказала про страхи під час вагітності та складні пологи

Співачка Анастасія Приходько, яка протягом всієї вагітності приховувала свій стан, лише зараз ділиться одкровеннями та згадує про страхи того періоду.

Зокрема, через пандемію та всезагальну паніку Настя боялася померти від ковіда чи під час третіх пологів. Вона навіть написала заповіт.

А ще в Instagram артистка зізналася, що пологи були важкими.

"Я пам'ятаю, як я ридала на 5-му місяці вагітності, закрившись у ванній. В той день я склала заповіт, про який нікому не сказала, навіть чоловікові. Просто залишила нотаріусу його номер і сказала: "Якщо я помру, ви знаєте, що робити"", - приголомшила зізнанням Настя.

Третя вагітність Приходько була не такою вже і радісною, як могло здатися

"А в голові крутилося постійно одне і те ж: мені 33, у мене треті пологи, а раптом у мене не вийде, а раптом щось піде не так, а якщо у мене не вистачить сил... і я залишу двох дітей без мами... мені було дуже страшно. Цей страх мене переслідував з моменту, як я дізналася про вагітність. Вся ця ситуація з карантином і хворобою, від якої помирають тисячі людей", - зазначила вона.

"Плюс я тільки почала морально відновлюватися після політичної історії. Моя кар'єра співачки на повному стопі, а з малюком на руках щось робити ще складніше. Страх посилив мою мамську гіперопеку, і я перестала бачитися з людьми, приховуючи своє становище від всіх", - поділилася Приходько.

Зате тепер Насті є що сказати майбутнім матусям

"У той день, закрившись від старших дітей, я плакала і благала Бога про те, щоб він уберіг нас і зберіг нашу сім'ю здоровою. І в цей момент я почула заповітні перші поштовхи малюка. Мені здалося це справжнім провидінням. Ні, мій страх нікуди не пішов аж до пологів. Пологи були складні, так само, як і найперші, мені було пекельно боляче і страшно, я плакала, лаялась і слала всіх куди подалі", - згадала Настя.

"Але, тепер у мене є мій син, мій Лука! Мені його в життя дуже не вистачало! Я взагалі не уявляю, як ми всі раніше жили без нього❤", - наголосила багатодітна мамуся.

Фото з Instagram

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