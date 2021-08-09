Павлік та Репяхова похрестили сина. ФОТО
9 серпня 2021, 09:37
Співак Віктор Павлік та його четверта дружина Катерина Репяхова похрестили свого малюка, півторамісячного Михайла.
Це було зроблено за бажанням 55-річного артиста. Хоча мати хлопчика не сповідує християнство, вона з повагою поставилася до позиції Віктора Франковича.
Кількома кадрами з важливої події молодиця поділилася в Insta-сторіз.
Церкву для хрещення подружжя обрало ще під час вагітності. Адже вона розташована неподалік від приватного пологового, де Мішутка з'явився на світ.
Нагадаємо, восени Катерина та Віктор Франкович планують нарешті відсвяткувати своє весілля.
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