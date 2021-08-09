Павлік та Репяхова похрестили сина. ФОТО

Співак Віктор Павлік та його четверта дружина Катерина Репяхова похрестили свого малюка, півторамісячного Михайла.

Це було зроблено за бажанням 55-річного артиста. Хоча мати хлопчика не сповідує християнство, вона з повагою поставилася до позиції Віктора Франковича.

Кількома кадрами з важливої події молодиця поділилася в Insta-сторіз.

Михайла Вікторовича Павлика (саме так у документах пишеться прізвище зіркового тата) похрестили фото з instagram репяхової

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Церкву для хрещення подружжя обрало ще під час вагітності. Адже вона розташована неподалік від приватного пологового, де Мішутка з'явився на світ.

Обличчя хлопчика батьки поки в мережі не показують

Вишиванковий фемілі-лук для хрестин

15-го серпя малюкові виповниться два місяці

Нагадаємо, восени Катерина та Віктор Франкович планують нарешті відсвяткувати своє весілля.

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