"Швидко худну і швидко набираю": Гросу зізналася, скільки калорій на день може собі дозволити
Співачка Аліна Гросу зізналася, що для того, щоби залишатися стрункою, їй доводиться дотримуватися суворої дисципліни. Зайві кіло дуже швидко "налипають" на дівчину, і буває так, що їй навіть сормно вийти з хати.
Про це Гросу розказала під час зйомок талант-шоу "Співають всі!".
"Був у мене такий період, коли я скинула критичні для себе 12 кілограмів! У мене не супер великий зріст – 167-168 см, тому ця вага була надто помітна. Але тоді я набрала ці кілограми не тому що багато їла, а через вік – це було у 17-18 років, мабуть, гормони. А у 19-20 років я різко схудла, не прикладаючи особливих зусиль", - пригадала артисткаю
"Я швидко худну і швидко набираю зайві кілограми. За один тиждень спокійно можу скинути 3-4 кг і так само набрати, якщо постійно їм. Тому намагаюсь витримувати норму", - поділилася вона.
Аліна вже чітко знає, яку кількість калорій на день може собі дозволити.
"Для мене важливо вживати на день не більше ніж 1200 ккал, а якщо їм більше, то за деякий час розумію, що взагалі не можна вийти з будинку. Не те, що в купальнику, а й у
звичайному одязі. А ще я "люблю" той момент, коли так гладшаєш, що навіть у зал соромно піти. У такому разі позбуваюсь кілограмів, а вже потім йду тренуватись", - зізналася вона.
Також співачка не їсть після 19:00. А у тренажерному залі вона надає перевагу кардіотренуванням.
Нагадаємо, свого часу Аліна чесно відповіла, чи збирається колись вдатися до пластичної хірургії.
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