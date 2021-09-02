4-річний син Седокової кумедно зафотобомбив її поцілунок із Тіммою

2 вересня 2021, 15:59

Зробити романтичне фото з коханим - непросте завдання для багатодітної співачки Ганни Седокової. Зате кадри, куди потрапляє і малеча, виходять більш кумедними.

Фотобомбу від 4-річного Гектора Аня показала в Instagram.

 
Аню фотобомблять не лише песики, а і діти
фото з instagram седокової

"Усе життя йде, а ми в ньому Гектор", - підписала артистка.


 
Днями Седокова з Тіммою святкуватимуть першу річницю свого весілля
фото з instagram тімми

Нагадаємо, позиція чоловіка Ані, Яніса Тімми, така: у родині не можна ділити дітей на своїх та чужих. Як відомо, в спортсмена від попереднього шлюбу теж є маленький син.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Поцілунок під літаком: Седокова з Тіммою зробили оригінальне романтичне ФОТО

Чоловік Седокової вподобав її вже в 13 років: доказ знайшовся в його дитячій кімнаті


Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів