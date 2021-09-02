4-річний син Седокової кумедно зафотобомбив її поцілунок із Тіммою
2 вересня 2021, 15:59
Зробити романтичне фото з коханим - непросте завдання для багатодітної співачки Ганни Седокової. Зате кадри, куди потрапляє і малеча, виходять більш кумедними.
Фотобомбу від 4-річного Гектора Аня показала в Instagram.
"Усе життя йде, а ми в ньому Гектор", - підписала артистка.
Нагадаємо, позиція чоловіка Ані, Яніса Тімми, така: у родині не можна ділити дітей на своїх та чужих. Як відомо, в спортсмена від попереднього шлюбу теж є маленький син.
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