4-річний син Седокової кумедно зафотобомбив її поцілунок із Тіммою

Зробити романтичне фото з коханим - непросте завдання для багатодітної співачки Ганни Седокової. Зате кадри, куди потрапляє і малеча, виходять більш кумедними.

Фотобомбу від 4-річного Гектора Аня показала в Instagram.

"Усе життя йде, а ми в ньому Гектор", - підписала артистка.

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Нагадаємо, позиція чоловіка Ані, Яніса Тімми, така: у родині не можна ділити дітей на своїх та чужих. Як відомо, в спортсмена від попереднього шлюбу теж є маленький син.

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