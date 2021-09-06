Бойфренд Гросу пояснив, чи причетна вона до його розлучення з дружиною

Бойфренд Аліни Гросу, російський актор Роман Полянський, як і вона, вже був одужений. Але шлюб його розпався не через співачку.

Про це, а ще про те, чи планує парочка створювати власну сім'ю, вони розказали в інтерв'ю "Життю відомих людей".

Як запевнив Полянський, їхній союз із ексдружиною дав тріщину ще до початку роману з Гросу.

Пара запевняє: Аліна не відбивала Романа в дружини фото з instagram гросу

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"До цього все йшло до Аліни... Просто все якось закінчилося", - поділився актор.

У Романа є 10-річна донька Марфа, яка чудово сприйняла нову татову подругу. Іноді вони весело проводять час утрьох.

Полянський і Гросу живуть разом уже рік. Вони довго не зізнавалися в своєму романі, зокрема, тому, що артистка боялася наврочити.

"Досвід був не дуже приємний. У мене з (ексчоловіком) Сашею проблеми якраз почалися, коли я почала говорити, що в нас стосунки", - зізналася вона.

Голуб'ята познайомилися кілька років тому на зйомках кліпу Гросу і тривалий час просто дружили

Одружуватися вони з Романом, який старший за подругу на 12 років, поки не планують.

"Хочеться насправді, щоби тримала не обручка, не штамп десь, не підпис, а самі почуття. Поки вони є, люди будуть разом", - запевнила Гросу.

Як пояснила Аліна, вона воліє не вживати гучних слів на кшталт "кохання", щоби потім не мусити публічно виправдовуватися, якщо в них із Романом раптом не складеться. Що ж до Полянського, то він рішучо підтвердив, що закоханий у співачку.

Нагадаємо, заради подруги актор переїхав із Росії до України.

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