Блискуча Могилевська з зухвалим декольте отримала іменну зірку в Києві

46-річна співачка Наталія Могилевська нарешті отримала іменну зірку на Алеї слави у центрі столиці.

На відкриття відзнаки Наталя приїхала у супроводі друга Олега Рижова та в яскравій блискучій сукні з глибоким декольте.

Привітати артистку прийшло багато прихильників, зокрема дітей.

Наталя дочекалася своєї зірки біля ТЦ Гуллівер

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