Блискуча Могилевська з зухвалим декольте отримала іменну зірку в Києві

17 вересня 2021, 09:48

46-річна співачка Наталія Могилевська нарешті отримала іменну зірку на Алеї слави у центрі столиці.

На відкриття відзнаки Наталя приїхала у супроводі друга Олега Рижова та в яскравій блискучій сукні з глибоким декольте.

Привітати артистку прийшло багато прихильників, зокрема дітей.

 
Торік Могилевській приписували роман з Рижовим, але, схоже, це просто дружба чи звичайний піар
 
Наталя дочекалася своєї зірки біля ТЦ Гуллівер
 
фото з instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Могилевська схудла на 4 кіло, але мало не облисіла

Могилевська показала, з чого складається її "нудна" дієта

"Ейджизм дістав": Могилевська пояснила, чому шукає асистента 40+


Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів