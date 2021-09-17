Блискуча Могилевська з зухвалим декольте отримала іменну зірку в Києві
П'ятниця, 17 вересня 2021, 09:48
46-річна співачка Наталія Могилевська нарешті отримала іменну зірку на Алеї слави у центрі столиці.
На відкриття відзнаки Наталя приїхала у супроводі друга Олега Рижова та в яскравій блискучій сукні з глибоким декольте.
Привітати артистку прийшло багато прихильників, зокрема дітей.
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