"Найкращі 7 років мого життя": Яма ніжно привітав дружину з річницею, а вона згадала його розбитого лоба

Хореограф Влад Яма та його дружина Ліліана 21-го вересня відсвяткували сьому річницю свого шлюбу. В цей день йому згадалися сльози щастя, а їй - розбите чоло коханого.

Ніжні привітання та спогади Влад із Лілею запостили в Instagram.

Сім років тому Влад із Ліліаною сказали одне одному "так"

"...Сьогодні рівно 7 років від того яскравого дня... Плакали всі... І всі - від щастя... Це найкращі 7 років мого життя... Пишу, і сльози набігають", - зізнався Влад.

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"Спасибі за те, що робиш мене щасливим щодня! А якби повернути час назад... зробив би пропозицію раніше... а втім... КОХАЮ!", - додав чоловік.

Як написала Ліля, день весілля вона пам'ятає так добре, ніби то було вчора.

"Цей сильний дощ та бурю (хоча я собі уявляла сонячний день), як ти розсік собі чоло об багажник... Ну, ви зрозуміли, день був незабутнім та неповторним. Спасибі, коханий, за все! Кохаю", - привітала вона чоловіка.

21-ше вересня 214-го року не порадувало молоду пару погодою

Нагадаємо, Влад чесно визнає, що був дурнем, тому цілих 8 років не кликав Лілю заміж. Хореограф боявся, що одруження розвіє його чари "мачо", і він перестане бути цікавим публіці.

Фото з Instagram Влада та Ліліани Ям

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