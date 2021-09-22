"Найкращі 7 років мого життя": Яма ніжно привітав дружину з річницею, а вона згадала його розбитого лоба
Хореограф Влад Яма та його дружина Ліліана 21-го вересня відсвяткували сьому річницю свого шлюбу. В цей день йому згадалися сльози щастя, а їй - розбите чоло коханого.
Ніжні привітання та спогади Влад із Лілею запостили в Instagram.
"...Сьогодні рівно 7 років від того яскравого дня... Плакали всі... І всі - від щастя... Це найкращі 7 років мого життя... Пишу, і сльози набігають", - зізнався Влад.
"Спасибі за те, що робиш мене щасливим щодня! А якби повернути час назад... зробив би пропозицію раніше... а втім... КОХАЮ!", - додав чоловік.
Як написала Ліля, день весілля вона пам'ятає так добре, ніби то було вчора.
"Цей сильний дощ та бурю (хоча я собі уявляла сонячний день), як ти розсік собі чоло об багажник... Ну, ви зрозуміли, день був незабутнім та неповторним. Спасибі, коханий, за все! Кохаю", - привітала вона чоловіка.
Нагадаємо, Влад чесно визнає, що був дурнем, тому цілих 8 років не кликав Лілю заміж. Хореограф боявся, що одруження розвіє його чари "мачо", і він перестане бути цікавим публіці.
Фото з Instagram Влада та Ліліани Ям
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Дружина Влада Ями поділилася ніжними ФОТО з ним та формулою міцних стосунків