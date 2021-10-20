Надто молода: 95-річна Єлизавета ІІ відмовилася від звання "Старенька року"
Королева Великої Британії Єлизавета ІІ чемно відмовилася від титулу "Старенька року", яке хотів було присудити їй журнал The Oldie.
Чому так, від імені Її Величності в офіційному листі пояснив глянцю її секретар Том Лейн-Бейкер.
"Її Величність вважає, що людині стільки років, на скільки вона почувається, і позаяк королева не вважає, що відповідає ключовому критерію, щоби прийняти цю відзнаку, вона сподівається, що ви знайдете більш достойного її лауреата", - відписав він, не забувши переказати виданню "найтепліші побажання" від Єлизавети.
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До слова, вручала почесну відзнаку невістка королеви, Камілла Паркер-Боулз, яка, підкреслює видання, сама ще надто юна, щоби бути номінованою на "Стареньку року".
Як пише Evening Standard, серед цьогорічних переможців опинилися 79-річний колишній футболіст сер Джефф Герст, 90-річна акторка Леслі Карон та 80-річна Делія Сміт, авторка кулінарних книжок і телеведуча.
Нагадаємо, торік Єлизавету сфотографували під час катання верхи. Її Величність опанувала соцмережі та Zoom, а ще жваво вправляється з церемоніальним мечем.
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