"Жах": дружина Павліка стала на ваги і розкрила, на скільки ще хоче схуднути

Дружина співака Віктора Павліка, Катерина Репяхова, яка вже незабаром після народження первістка почала займатися поверненням "довагітної" фізичної форми, показала свій проміжний результат.

Схоже, молодиця ним не дуже задоволена.

Катерина народила сина 4 з половиною місяці тому скріншот з instagram репяхової

Дружина співака вважає, що її вага - "жах"

Нагадаємо, за перший тиждень після пологів Катя скинула майже всю вагу, яку набрала за 9 місяців. Але далі справа пішла вже не так просто.

Як відомо, в листопаді 2021-го року Віктор Франкович та його четверта супутниця життя планували нарешті зіграти весілля, відкладене через карантин. Репяхова сподівалася встигнути схуднути, щоби покрасуватися в весільній сукні.

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