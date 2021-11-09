Сумська зізналася, як Паперний здогадався про її зраду з Борисюком

Акторка Ольга Сумська, яка у травні відсвяткувала срібне весілля зі своїм другим чоловіком Віталієм Борисюком, анітрохи не жалкує, що колись пішла до нього від Євгена Паперного.

Про те, як саме тоді розкрилася її подружня зрада, зірка розказала "Світському життю".

Сумська та Борисюк щасливо одружені вже 25 років фото з instagram сумської

"Коли Віталік мене вперше запросив до себе додому, і все вже відбулося, і він показував мені сімейні альбоми, я побачила його фотокартку і кажу: "Подаруй мені" - і поклала собі в сумочку. Чого я не витягла це фото?! І що ви думаєте? Одного разу Женя якось знайшов це фото і запитав мене: "Это что такое, я не понял? Значит, так…", і все", - поділилась актриса.

"Сьогодні, споглядаючи на ті роки, я думаю, що все робила правильно. Я не шкодую ні про що, адже я зустріла чоловіка своєї мрії, з яким мені добре по сей день, ми разом більше ніж 25 років. І наші почуття перевірені часом, випробуваннями і різними коливаннями долі", - наголосила вона.



Палкий Віталій свого часу відбив дружину в Євгена Паперного

Нагадаємо, не так давно сам Паперний розказав, як підняв руку на невірну дружину. Ольга Сумська ж зізналася, що Євген бив її ще до одруження.

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