Полякова подалася в письменниці: Я лише жінка, котра дещо зрозуміла про це життя

Співачка Оля Полякова вирішила спробувати себе в новому амплуа: зірка випустила книжку - зібрання своїх думок та життєвих поглядів.

Потенційний бестселер, авторка якого зараз, між іншим, на Мальдівах, має назву "неВредные советы взрослой девочки".

Оля тепер іще й письменниця фото з instagram полякової

Творіння Олі містить, зокрема, рекомендації, як зробити так, щоби тебе чув Всесвіт, як знайти покликання та здобути внутрішню свободу.

Є в книзі розділ "Офигенно красивая", а ще "Яжемать" Полякова вчить жінок правилам здорового егоїзму, які дозволяють бути кращою мамою, але без шкоди для власного життя.

Ну як, хочете, щоби Всесвіт почув, що вам (і нам) терміново треба на Мальдіви?

"Я не психоаналітик, не гуру і не коуч - їх і без того надто багато розвелося останнім часом. Я лише жінка, котра дещо зрозуміла про це життя та його закони. Або не зрозуміла... Я можу помилятися, можу повторюватися, можу сама собі протирічити, мене може заносити на поворотах, але я чесна та поблажлива до себе самої", - наголосила артистка.

Полякова вирішила поділитися власними думками та порадами

"Ти в себе одна! Не клади своє життя ні на чий вівтар. Живи заради себе! Лише будучи щасливою ти можеш зробити щасливими інших", - запевнила вона.

Нагадаємо, в 2019-му році Полякова оголосила про створення жіночої партії. А торік жартома замислилася про заснування власної секти.

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