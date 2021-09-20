Остапчук зі щасливою дружиною оголосили про створення сімейного гніздечка. ФОТО
Шoумен Володимир Остапчук та його друга дружина Христина оголосили новину, якою інтригували шанувальників уже кілька днів. Подружжя взялося будувати власний дім.
Фото на тлі своєї майбутньої оселі парочка поділилася в Instagram.
"У нас буде дім. Так, така довгоочікувана для нас новина. В Остапчуків буде своє сімейне гніздечко, юхууу", - написав Вова.
"Я не вірю своїм очам, але зовсім скоро ми заїдемо в наше сімейне гніздечко! Я щаслива!", - зізналася Христина.
Нагадаємо, розлучаючись зі своєю першою дружиною Оленою Войченко, Володимир залишив їй та дітям дві придбані в шлюбі квартири, забравши лише авто і половину грошових накопичень. Щоправда, за словами Олени, дві третини її частки грошей пішло на сплату чималого боргу екса її родичам.
Фото з Instagram Володимира та Христини Остапчуків
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