Остапчук зі щасливою дружиною оголосили про створення сімейного гніздечка. ФОТО

Шoумен Володимир Остапчук та його друга дружина Христина оголосили новину, якою інтригували шанувальників уже кілька днів. Подружжя взялося будувати власний дім.

Фото на тлі своєї майбутньої оселі парочка поділилася в Instagram.

Ось такий будинок буде в Остапчуків

"У нас буде дім. Так, така довгоочікувана для нас новина. В Остапчуків буде своє сімейне гніздечко, юхууу", - написав Вова.

В'їхати в омріяну оселю пара планує навесні-влітку 2022-го

"Я не вірю своїм очам, але зовсім скоро ми заїдемо в наше сімейне гніздечко! Я щаслива!", - зізналася Христина.

Усупереч здогадкам підписників пари, Христина (поки що) не вагітна

Нагадаємо, розлучаючись зі своєю першою дружиною Оленою Войченко, Володимир залишив їй та дітям дві придбані в шлюбі квартири, забравши лише авто і половину грошових накопичень. Щоправда, за словами Олени, дві третини її частки грошей пішло на сплату чималого боргу екса її родичам.

Фото з Instagram Володимира та Христини Остапчуків

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Остапчук розказав, як "мудра жінка" Христина ладнає з його дітьми, і чи хочуть вони спільного малюка