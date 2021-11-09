Лопес та Аффлека спіймали за гарячими поцілунками в аеропорту Лос-Анджелеса. ФОТО, ВІДЕО
Солодка парочка Дженніфер Лопес і Бен Аффлек знову потрапили в об'єктиви папараці. Цього разу закоханих сфотографували під час палких поцілунків в аеропорту Лос-Анджелеса.
"Бенніфер", возз'єднання яких стало сенсацією 2021-го року, виглядали абсолютно щасливими. Вони усміхалися, пристрасно цілувалися і не випускали одне одного з обіймів.
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У аеропорту Бен та Джен, швидше за все, прощались. За інформацією Page Six, Лопес мала приватний рейс, що відлітав з ЛА.
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Нагадаємо, Джей Ло і Бена Аффлека почали помічати разом навесні цього року, після розриву співачки з Алексом Родрігесом. Незабаром зірки перестали приховувати свої стосунки, стали зніматися разом для Instagram та з’являтися на червоних доріжках. Наприклад, на Венеційському кінофестивалі голуб'ята цілувалися просто під прицілом камер.
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