Alyona alyona у спідньому заговорила з підлітками про "нюдси"
Четвер, 18 листопада 2021, 17:00
Реперка аlyona alyona, чималу частку шанувальників складають підлітки, вирішила поговорити з ними на пікантну, але важливу тему - "нюдси", тобто голі фото в соцмережах.
Артистка зізналася, що їй прикро, що чимало дівчаток вважають, що зможуть сподобатися хлопцям саме за допомогою таких світлин, а не своїм почуттям гумору тощо.
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Як відомо, в самої Олени, яка має освіту психолога, є досвід знайомства з чоловіками в Інтернеті. А зараз у неї є бойфренд-тіктокер.
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