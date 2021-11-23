Некоролівські будні: японську принцесу Мако, що проміняла титул на кохання, підловили в супермаркеті без охорони

Колишня японська принцеса Мако, яка зреклася титулу та відмовилася від 140 мільйонів доларів, одружившись із простолюдином Кеєм Комуро, розпочала нове життя в Америці. 30-річну жінку сфотографували під час шопінгу в одному з нью-йоркських господарчих супермаркетів.

Племінниця імператора Нарухіто купляла паперові рушники, вішаки для одягу тощо. Жодної охорони при ній не було, пише The Daily Mail.

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До США Мако прилетіла лише 14-го листопада. Адже, як відомо, спочатку експринцеса мусила отримати перший у своєму житті паспорт.

Молодиця ще не встигла освоїтися в "Великому яблуці" - як зазначає видання, вона трошки заблукала і ходила з пакунками туди-сюди, поки не знайшла правильний шлях додому. Але сильно переляканою не виглядала.

Мако та Кей оселилися на Манхеттені, в порівняно скромній орендованій квартирі з однією спальнею. Житло обходиться парі приблизно в 4 тисячі доларів на місяць. Нагадаємо, Комуро працює в юридичній фірмі. Чим планує в майбутньому займатися його дружина, поки невідомо.

Мако більше не принцеса, зате кохана дружина фото getty images

Як відомо, в мережі Мако та Кея часто порівнюють із іншою парою, яка втекла від королівського життя, принцом Гаррі та Меган Маркл. Одначе останні, як відомо, не стали відмовлятися від лакшері-звичок. Подружжя придбало маєток у Санта-Барбарі за 14,7 мільйона доларів, подорожує приватними літаками та вигулює дизайнерський одяг. А ще пара полюбила світитися на ТБ.

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