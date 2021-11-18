Меган Маркл у блузі Oscar de la Renta засвітилася у черговому телешоу

Колишня актриса Меган Маркл за свою телекар'єру не встигла наотримувати престижних нагород та побути зірковою гостею багатьох рейтингових токшоу. Зате тепер герцогиня Сассекська просто нарозхват.

Не встигла королівська родина Великої Британії оговтатися від інтерв'ю Меган та Гаррі Опрі Вінфрі, як дружина принца прийшла до Еллен ДеДженерес.

Меган Маркл завітала на шоу Еллен ДеДженерес

Маркл для візиту на шоу вділася в чорно-біле: обтислі штанці та блузу Oscar de la Renta. The Daily Mail пише, що коштує така близько 2700 доларів, проте в мережі можна знайти й дешевше, за 1690.

Судячи з тизеру, теревенили зіркові сусідки - Еллен мешкає неподалік від гніздечка герцога та герцогині Сассекських - про минуле Меган, про її стару машину, в якій вона їздила на прослуховування, і де не відчинялися передні дверцята тощо.

View this post on Instagram A post shared by Ellen DeGeneres (@theellenshow)

Трохи розказала Маркл і про свою 5-місячну донечку Лілібет Діану. Зі слів жінки, в малої ріжуться зубки, тож вона відкрита до всіх порад, які допоможуть полегшити цей процес.

Як відомо, Лілібет посідає 8-ме місце в черзі до престолу, а її старший братик Арчі - сьоме. Більше Гаррі та Меган дітей заводити не планують, хоча подейкували, умовою, за якої Її Величність свого часу дала дозвіл на цей шлюб, було народження їй щонайменше трьох правнуків.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Стриптиз, масаж і кастаньєти: у Меган Маркл знайшлися несподівані таланти

Меган Маркл 40: наймиліші архівні кадри з дружиною принца Гаррі

"Двоє лицемірів": принца Гаррі та Маркл розкритикували в мережі за лакшері-подорож і дорогі лахи