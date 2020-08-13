$14,7 мільйона: принц Гаррі та Меган Маркл придбали гніздечко в Санта-Барбарі. ФОТО

Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл офіційно пустили коріння в Америці. Герцог та герцогиня Сассекські придбали дім у Санта-Барбарі. Це підтвердив речник пари.

А журналісти вже з'ясували, що то за нерухомість, і скільки Гаррі з Меган за неї виклали.

Про це пишуть Entertainment Tonight та The Daily Mail.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений The Royal Family (@theroyalfamily) 15 Жов 2018 р. о 1:03 PDT

"Герцог та герцогиня Сассекські переїхали у свою сімейну оселю в липні цього року", - повідомив представник подружжя, висловивши сподівання, що приватність Гаррі, Меган та їхніх сусідів поважатиметься.

Тим часом сусідами подружжя стануть, зокрема, Опра Вінфрі, Еллен ДеДженерес, Гвінет Пелтроу та Джордж Лукас. Маєток у фешенебельному Монтесіто обійшовся Гаррі та Меган у 14,7 мільйона доларів.

Принц Гаррі та Меган Маркл офіційно стали мешканцями Санта-Барбари

Дім на 1,3 тисячі квадратів, зведений у 2003-му році, має 9 спалень та 16 ванних кімнат. А ще бібліотеку, офіс, СПА з сухою та вологою саунами, спортзалу, кінотеатр, виний льох, гараж на п'ять автомобілей тощо.

На території, яку прикрашають галявини, трояндові садочки, кіпариси та оливи, розташований тенісний корт, басейн, будиночок для чаювання, дитячий ігровий будиночок та будиночок для гостей, де, вочевидь, оселилася мама Меган, Дорія, яка помагає глядіти 1-річного Арчі Гаррісона.

За нову оселю пара заплатила 14,7 мільйона доларів

Варто зазначити, нерухомість герцог та герцогиня відірвали по дешевці: попередній власник у 2009-му заплатив на неї 25 мільйонів доларів. Через шість років маєток виставили на Sotheby's за 34,5 мільйона, але бажаючих не знайшлося. В січні цього року його вже готові були віддати за 17, але, мабуть, із поваги до інституту монархії, зробили знижечку.

Але де Гаррі та Меган, які ще 11 років виплачуватимуть свій багатомільйонний борг королівській родині, взяли гроші на покупку, поки незрозуміло. За словами одного джерела, розкошелився добрий принц Чарльз, за словами другого - подружжя впоралося самостійно.

2,2 гектара землі та головний дім на 1,3 тисячі квадратів

Як відомо, в принца Гаррі є чималий спадок від принцеси Діани та від прабабусі, дружини короля Георга VI. Меган Маркл, хоч і не дісталася в своїй акторській кар'єрі вище ролей другого плану, теж встигла наскладати кілька мільйонів.

Нагадаємо, подейкують, королева Єлизавета лишила онукові шанс передумати та вернутися в лоно сім'ї.

Фото Sotbey's та Google Maps з сайту The Daily Mail

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