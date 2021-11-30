"Патріотка" Саша Бо вибачилася, що забула про День пам’яті на блогерській тусі

Блогерка Саша Пустовіт, яка теж була на дні народження Олександра Заліска 27-го листопада у Львові, вперше прокоментувала скандал навколо вечірки.

Вона заявила, що їй соромно через те, що забула, яка це була дата.

Також Саша наголосила, що шанує пам'ять жертв Голодомору, вважає себе патріоткою і відстоює країну, в якій живе.

Пустовіт вибачилася через три дні після гулянки

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Також Саша Бо обурилася, що у ЗМІ її називають скандальною блогеркою, адже, на її думку, її сторінка лише про добро і позитив.

Схоже, Заліско і його гості дуже шкодують, що запросили Остапчука ведучим вечірки

Скандальною Саша стала тоді, коли розповіла Маші Єфросиніній про своє розлучення з чоловіком

До речі, дружина Остапчука, Христина відреагувала на сторі Саші Бо, де вона звинуватила ведучого.

І тут на захист свого Вови прийшла нотаріуска Кріс

Дівчата посварилися

Нагадаємо, днями Саша Бо заінтригувала підписників відео, де вона сидить на руках у невідомого чоловіка. Пізніше вона виклала у сторі фото їхнього поцілунку.

Ім'я свого кавалера Пустовіт не оголошувала

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