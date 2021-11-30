"Патріотка" Саша Бо вибачилася, що забула про День пам’яті на блогерській тусі
Блогерка Саша Пустовіт, яка теж була на дні народження Олександра Заліска 27-го листопада у Львові, вперше прокоментувала скандал навколо вечірки.
Вона заявила, що їй соромно через те, що забула, яка це була дата.
Також Саша наголосила, що шанує пам'ять жертв Голодомору, вважає себе патріоткою і відстоює країну, в якій живе.
Також Саша Бо обурилася, що у ЗМІ її називають скандальною блогеркою, адже, на її думку, її сторінка лише про добро і позитив.
До речі, дружина Остапчука, Христина відреагувала на сторі Саші Бо, де вона звинуватила ведучого.
Нагадаємо, днями Саша Бо заінтригувала підписників відео, де вона сидить на руках у невідомого чоловіка. Пізніше вона виклала у сторі фото їхнього поцілунку.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Блогерська вечірка в День пам’яті жертв Голодоморів: резонанс, наслідки та пояснення "героїв"
"Завжди шаную День пам’яті жертв Голодомору": Остапчук вибачився за "недоречні сторіс" з блогерської вечірки
powered by lun.ua