Зеленський на тлі спортінвентаря привітався з заздрісниками

8 грудня 2021, 10:10

Президент Володимир Зеленський поділився у Instagram своїм черговим спортивним селфі.

"Добрий ранок всім!!! Друзям і тим, хто заздрить)", - написав гарант.

 
Цікаво, чому обручка на середньому пальці? Президент схуд?
фото з instagram зеленського

Нагадаємо, компанію Зеленському під час тренувань іноді складає його собака.


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