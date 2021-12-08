Зеленський на тлі спортінвентаря привітався з заздрісниками

Президент Володимир Зеленський поділився у Instagram своїм черговим спортивним селфі.

"Добрий ранок всім!!! Друзям і тим, хто заздрить)", - написав гарант.

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Нагадаємо, компанію Зеленському під час тренувань іноді складає його собака.

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