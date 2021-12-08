Зеленський на тлі спортінвентаря привітався з заздрісниками
Середа, 8 грудня 2021, 10:10
Президент Володимир Зеленський поділився у Instagram своїм черговим спортивним селфі.
"Добрий ранок всім!!! Друзям і тим, хто заздрить)", - написав гарант.
Нагадаємо, компанію Зеленському під час тренувань іноді складає його собака.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Батько Зеленського подався в Instagram: Важко бачити, як Вову закидають помідорами
"Kiss me": ніжний поцілунок Зеленських потрапив на камеру. ВІДЕО
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії