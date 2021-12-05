Танці під Шакіру та прогулянки 95-річної бабусі: принц Вільям розкрив милі деталі з життя королівської сім'ї

Британський принц Вільям став героєм спецепізоду "Time to Walk" ("Час іти") від Apple Fitness+. Щоби переконати людей привнести більше фізичної активності в свої життя, він поділився особистими історіями, улюбленою музикою тощо.

Виявляється, вся королівська сім'я полюбляє прогулянки як вид кардіо-воркауту та спосіб перезавантажитися.

"Ходіння присутнє в моєму житті в хороші часи та і погані, в дощ та в ясну погоду. Для мене це нагода очистити мій розум та прояснити думки. Це ключова частина того, як я підтримую своє ментальне здоров'я", - поділився Вільям.

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"Уся моя родина обожнює ходити - моя бабуся в свої 95 років досі вигулює своїх коргі, мій батько влітку в Шотландії вибирається на довгі прогулянки, навіть мої діти (цього року) вперше беруть участь у нашій щорічній ході до церкви вранці на Різдво у Сандрінгемі", - розказав принц.

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Іще Вільям розказав, як зазвичай починається ранок у їхній із Кейт Міддлтон та дітьми оселі, пише People.

"У більшість ранків відбувається велика суперечка між Шарлоттою та Джорджем, яку пісню вмикати. І мені тепер доводиться слідкувати, щоби одного дня вибирав хтось один, а наступного - черга другого. Черга Джорджа, потім Шарлоттина. Такий ажіотаж навколо цієї музики", - зізнався принц.

Принц Вільям і Кейт теж стараються не вести диванне життя фото getty images

"Одна з пісень, що зараз подобається дітям, це "Waka Waka" Шакіри. Багато рухів стагнами. Багато перевдягань... Шарлотта, зокрема, гасає по кухні в сукнях, вбраннях для занять балетом тощо. Вона геть казиться, а Луї слідує за нею і намагається повторювати... Це дуже щасливі моменти, коли діти просто насолоджуються танцями, дуркуванням та співами", - додав він.