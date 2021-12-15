"Найщасливіший малюк у світі": синові Павліка та Репяхової виповнилося півроку. ФОТО
Синові співака Віктора Павліка та його четвертої дружини Катерини Репяхової виповнилося 6 місяців. Цю дату родина вирішила відсвяткувати як годиться: з кульками, привітаннями та, мабуть, подаруночками.
У Instagram, який батьки ведуть від імені малого, запостили нове фото.
"Мені піврочку. Я найщасливіший малюк у світі", - "написав" Михасик.
Нагадаємо, свого первістка Катя народжувала в одному з приватних пологових столиці. 55-річний Віктор Франкович віддячив коханій за сина подарунком за 6 тисяч гривень.
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