"Найщасливіший малюк у світі": синові Павліка та Репяхової виповнилося півроку. ФОТО

15 грудня 2021, 12:20

Синові співака Віктора Павліка та його четвертої дружини Катерини Репяхової виповнилося 6 місяців. Цю дату родина вирішила відсвяткувати як годиться: з кульками, привітаннями та, мабуть, подаруночками.

У Instagram, який батьки ведуть від імені малого, запостили нове фото.

 
Михасикові вже півроку
Фото з instagram

"Мені піврочку. Я найщасливіший малюк у світі", - "написав" Михасик.


 
фото з instagram репяхової
 
Хлопчик - четверта дитина Віктора Франковича
 
Парадне вбрання для героя свята підготували заздалегідь
 
Цими кадрами Катерина поділилася днями, похвалившись, що в сина прорізався перший зубчик
 

Нагадаємо, свого первістка Катя народжувала в одному з приватних пологових столиці. 55-річний Віктор Франкович віддячив коханій за сина подарунком за 6 тисяч гривень.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Віктор Павлік про батьківство в 55 років: Усвідомлюю кожен день, проведений із сином

"Уже набридло": Павлік зізнався, що мріє, щоби його жінки дружили

Вимагає компенсації за "тварюку": дружина Павліка подала судовий позов проти його колишньої


Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів