"Найщасливіший малюк у світі": синові Павліка та Репяхової виповнилося півроку. ФОТО

Синові співака Віктора Павліка та його четвертої дружини Катерини Репяхової виповнилося 6 місяців. Цю дату родина вирішила відсвяткувати як годиться: з кульками, привітаннями та, мабуть, подаруночками.

У Instagram, який батьки ведуть від імені малого, запостили нове фото.

Михасикові вже півроку Фото з instagram

"Мені піврочку. Я найщасливіший малюк у світі", - "написав" Михасик.

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фото з instagram репяхової

Хлопчик - четверта дитина Віктора Франковича

Парадне вбрання для героя свята підготували заздалегідь

Цими кадрами Катерина поділилася днями, похвалившись, що в сина прорізався перший зубчик

Нагадаємо, свого первістка Катя народжувала в одному з приватних пологових столиці. 55-річний Віктор Франкович віддячив коханій за сина подарунком за 6 тисяч гривень.

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