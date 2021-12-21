"Питали, як там Джей Ло": Рейнолдс розказав, як його багато років плутали з Аффлеком

Працівники кафе у Нью-Йорку, де зазвичай купує піцу голлівудський актор Раян Рейнолдс, багато років думали, що він – Бен Аффлек.

Про це розповів сам актор в інтерв’ю в подкасті Dear Hank & John.

"Вони думали, що я Бен Аффлек, а я ніколи їх не виправляв. Мені здавалося, все піде шкереберть, якщо я викрию правду. Я вчинив, як і всі нормальні люди", – цитує Рейнолдса Buzzfeed.

Актори і справді трохи схожі

"Вони думали, я Аффлек, тому питали, як там Джей Ло. І я такий "Прекрасно, дякую". Потім брав піцу та йшов", – зізнався актор.

"Хм, він такий схожий на Раяна Рейнолдса", - ніби думає Джей Ло фото getty images

Що ж, у Лопес та Аффлека все дійсно добре, зважаючи на нещодавню заяву співачки щодо скандального інтерв’ю актора про розлучення із Дженніфер Гарнер.

А от між Рейнолдсом і його жінкою, актрисою Блейк Лайвлі не все гаразд. За чутками, у подружжя вже давно проблеми у стосунках, через напружений графік Раяна.

Нагадаємо, нещодавно Рейнолдс заявив, що планує взяти паузу в кар’єрі, щоб сконцентруватися на сім’ї.

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