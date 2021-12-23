Перше Різдво Лілібет: принц Гаррі та Меган Маркл показали доньку на сімейній листівці

Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл презентували традиційну різдвяну листівку, на якій вперше показали доньку Лілібет Діану.

Фото сім'ї виклало видання People в Instagram.

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Як відомо, дівчинка народилася в червні, і батьки досі не показували її загалу. Лілібет посідає восьме місце у черзі на престол Великої Британії.

Нагадаємо, принц Вільям та Кейт Міддлтон презентували різдвяну листівку ще 10-го грудня.

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Дівчата в сукнях, хлопці в шортах: принц Вільям і Кейт оприлюднили незвичну сімейну різдвяну листівку. ФОТО