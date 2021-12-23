Перше Різдво Лілібет: принц Гаррі та Меган Маркл показали доньку на сімейній листівці
23 грудня 2021, 16:44
Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл презентували традиційну різдвяну листівку, на якій вперше показали доньку Лілібет Діану.
Фото сім'ї виклало видання People в Instagram.
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Як відомо, дівчинка народилася в червні, і батьки досі не показували її загалу. Лілібет посідає восьме місце у черзі на престол Великої Британії.
Нагадаємо, принц Вільям та Кейт Міддлтон презентували різдвяну листівку ще 10-го грудня.
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