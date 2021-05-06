Арчі Гаррісону 2 рочки: наймиліші архівні фото сина принца Гаррі й Меган
Первісток британського принца Гаррі та Меган Маркл, Арчі Гаррісон святкує свій другий день народження. Правнука Єлизавети ІІ та онука принца Чарльза офіційно привітали в Instagram-акаунтах королівської родин.
Cммникам палацу довелося використати старі фото. Адже, як відомо, маленький Арчі не був на батьківщині вже півтора року, відколи батьки вивезли його до Канади, буцімто на канікули, а потім оголосили, що взагалі залишають королівську сім'ю.
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Із тих пір кадри з хлопчиком оприлюднювалися лічені рази. Але синок у Гаррі з Меган росте страшенно милий.
Так Арчі став зіркою різдвяної листівки 2019-го року.
Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl— The Queen's Commonwealth Trust (@queenscomtrust) December 23, 2019
А для фотопідсумків того ж року позував мамі, сидячи на руках у тата.
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У рочок Арчі разом із Меган засвітився у відео для благодійного флешмобу.
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Кадри з прогулянки Арчі Гаррісона каліфорнійским пляжем показали під час резонансного інтерв'ю його тата й мами Опри Вінфрі.
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А ще бутуз, у якого вже ось-ось народиться сестричка, позував разом із батьками, умостившись на вагітному животі Меган.
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Нагадаємо, як розказав принц Гаррі, дехто з королівських родичів висловлював занепокоєння щодо того, наскільки темною буде шкіра в Арчі, враховуючи, що його мама - наполовину афроамериканка.
Як відомо, герцогиню Сассекську дуже зачепило те, що її синові при народженні не дали титулу принца та пов'язаних із ним привілеїв, зокрема охорони. А ім'я Меган Маркл за наказом палацу взагалі прибрали зі свідоцтва про народження хлопчика.
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