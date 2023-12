Арчі Гаррісону 2 рочки: наймиліші архівні фото сина принца Гаррі й Меган

Первісток британського принца Гаррі та Меган Маркл, Арчі Гаррісон святкує свій другий день народження. Правнука Єлизавети ІІ та онука принца Чарльза офіційно привітали в Instagram-акаунтах королівської родин.

Cммникам палацу довелося використати старі фото. Адже, як відомо, маленький Арчі не був на батьківщині вже півтора року, відколи батьки вивезли його до Канади, буцімто на канікули, а потім оголосили, що взагалі залишають королівську сім'ю.

Із тих пір кадри з хлопчиком оприлюднювалися лічені рази. Але синок у Гаррі з Меган росте страшенно милий.

Так Арчі став зіркою різдвяної листівки 2019-го року.

Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl