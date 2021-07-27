Донька принца Гаррі та Меган офіційно стала спадкоємицею престолу
Півторамісячна Лілібет Діана, донька принца Гаррі та Меган Маркл офіційно стала спадкоємицею престолу Великої Британії. Дівчинка посіла восьме місце в "черзі", одразу після свого старшого брата Арчі Гаррісона.
Відповідні зміни відбулися на офіційному вебсайті Royal.UK.
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Зазначимо, принц Гаррі зараз посідає шосте місце та визнає, що навряд чи колись йому світить стати королем.
Нагадаємо, раніше хлопчики-спадкоємці в британській королівській сім'ї "автоматом" випереджали дівчаток, але це змінив Акт про престолонасліддя 2013-го року, завдяки якому принцесі Шарлотті не довелося посуватися на користь принца Луї.
А от у Монако працюють старі правила, тому донька князя Альбера ІІ, Габріела, хоч і народилася на кілька хвилин раніше за свого братика Жака, все одно поступилася йому місцем.
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Як відомо, титулу принца та принцеси Арчі Гаррісон та Лілібет Діана не отримають, аж поки їхній дідо Чарльз не надіне корону. Доти вони зватимуться просто "мастер" та "міс".
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