Мадонна на вечері з Вестом пригорнула на дивані його подружку з голим животом

Мадонна готує до виходу мюзикл-байопік про себе кохану. Цією ідеєю вона загорілася під час карантину і навіть ділилася з прихильниками деякими деталями процесу у себе в Instagram.

Схоже, за черговою порадою зірка звернулася до новоспеченої дівчини Каньє Веста акторки Джулії Фокс.

Хтозна, може Мадонна запропонувала Фокс головну роль? фото instagram@madonna

"Пішла на вечерю із Джулією, щоб обговорити фільм, аж тут й інший народ підтягнувся", – написала Мадонна під знімками.

Вечір співкачки пройшов не лише у компанії Веста та Фокс. До них приєдналися, зокрема, музикант Антоніо Браун та боксер Флойд Мейвезер.

Вечеря перейшла у камерну гулянку

Не обійшлося і без інцидентів. Як відомо, Канье вляпався у скандал із побиттям фаната. Вочевидь, вечеря із Мадонною та друзями була до бійки.

Нагадаємо, нещодавно Мадонна попозувала у балаклаві від українського дизайнера.

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