Заручилися вже через 3 місяця: молода дружина Цекала розповіла історію їхнього знайомства
Виявляється, шоумен Олександр Цекало вже через три місяця після зустрічі з акторкою і художницею еротичного жанру Дариною Ервін зрозумів, що вона має стати його дружиною №4.
Їхньою лав сторі та ніжними фото молодиця поділилася у Instagram.
"Ми познайомилися в кав'ярні, а через три місяця заручилися. P.S. У нас не було спільних друзів, це все просто фальшиві чутки. Тож не вірте всьому, що читаєте", - зазначила 30-річна Дарина.
Іще жінка показала їхню з Сашком різдвяну листівку. На ньому є й їхня спільна "дитинка", лабрадор Гейша.
Нагадаємо, подейкують, заради Дарини 60-річний шоумен "викупив" прізвище Цекало в її попередниці, Вікторії Галушки. Як відомо, в Олександра з сестрою Віри Брежнєвої є спільні донька та син.
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