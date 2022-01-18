"Ну, здрастуйте, 40": іменинниця Кухар показалася в квітах та в ліжку зі смаколиком

Балерині Катерині Кухар виповнилося 40 років. Свій ювілей прима святкує в Монако і вітає себе у Instagram.

"Ну, здрастуйте, 40! Не такі вже ви і страшні...", - написала Катерина.

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У такий день навіть балеринам не гріх поласувати тістечком у ліжку

Нагадаємо, з чоловіком та колегою Олександром Стояновим Кухар виховує спільну доньку, а ще має сина від попереднього шлюбу. Нещодавно зірка ошелешила заявою, що вона "при надії", але, як згодом виявилося, мала на увазі не вагітність.

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