"Ну, здрастуйте, 40": іменинниця Кухар показалася в квітах та в ліжку зі смаколиком
Вівторок, 18 січня 2022, 15:00
Балерині Катерині Кухар виповнилося 40 років. Свій ювілей прима святкує в Монако і вітає себе у Instagram.
"Ну, здрастуйте, 40! Не такі вже ви і страшні...", - написала Катерина.
Нагадаємо, з чоловіком та колегою Олександром Стояновим Кухар виховує спільну доньку, а ще має сина від попереднього шлюбу. Нещодавно зірка ошелешила заявою, що вона "при надії", але, як згодом виявилося, мала на увазі не вагітність.
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