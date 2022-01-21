Лебідь подуркувала на камеру та застерегла від маніпуляторів. ВІДЕО

Телеведуча Олена-Крістіна Лебідь вирішила повчити прихильників, як розпізнати психологічну маніпуляцію.

Вона виклала відео, в якому навела приклад із власного життя і трохи подуркувала перед камерою.

"Коли ви щось купуєте в інтернеті і вам пишуть вже у другому повідомленні: "Ірочко, Свєточко, я просто переживаю, що ваш товар заберуть", - напружтеся. Це маніпуляція. Це ввімкнення в нас дитячого стану", - проінформувала телеведуча.

Лебідь роздала поради у жартівливій, властивій їй манері

Лебідь розповіла, що під час використання зменшено-пестливих суфіксів в імені людини, вона поринає у дитячі спогади, а її психіка розслабляється. Саме в такому стані дуже легко залишитися обдуреним.

"Тому, як тільки невідома людина починає вимовляти ваше ім'я, саме ваше – це важливо, використовуючи зменшено-пестливу форму, типу там: "Крістіночко", - на мене це реально спрацьовує", - наголосила телеведуча, жартівливо скрививши обличчя.

Олена-Крістіна має гарну міміку і почуття гумору

Підбивши підсумки, Лебідь порадила підписникам відразу посилати таких маніпуляторів у "дупоньку".

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Нагадаємо, фоловери телеведучої частенько приписують їй анорексію. У відповідь жінка зазначила, що не соромиться худорлявості і показала своє ставлення до негативних коментарів.

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