Мішина у незвичному образі замислилася про егоїзм

Співачка Ксенія Мішина приміряла густий мейк та "мокру" укладку на хвилястих косах. У гламурному образі зірка показалася в своєму Instagram та поділилася своїми думками про любов до себе та егоїзм.

"Коли ми говоримо про ці два поняття, передусім ми маємо на увазі ставлення людини до своїх потреб. І в тому, і в тому випадку ми передбачаємо, що людина обирає себе, свої інтереси, свої бажання. Лише, на мій погляд, різниця в тім, що егоїст завжди обирає себе та не змінює своєї позиції, навіть якщо завдає шкоди іншим", - написала Ксюша.

Ксюша надягла романтичне платтячко для міні-фотосесії фото з instagram мішиної

На її думку, така поведінка - прояв болю, старих образ та браку любові в минулому.

"Я відчуваю, що серця таких людей закриті. Навіть коли вони отримують те, що хочуть, їм усе одно боляче. Хоча вони й задоволені зараз, їхня травма завжди нагадує про те, що хтось колись образив, недолюбив, змусив страждати", - зазначила зірка.

"Здорова ж любов до себе, навпаки. Вона завжди виправдана. Людина в такій позиції бере лише те, що їй дійсно потрібно. Вона не латає діри душі коштом почуттів інших", - наголосила Мішина.

Мішина вважає, що егоїстами люди стають через старі образи і нестачу любові

Із точки зору Ксенії любов означає довіру. Тож коли людина любить себе та довіряє своїм потребам, то, тим самим множить цю любов.

"Той, хто полюбив себе, зможе полюбити й іншу людину, тому що трансляція любові починається лише після того, як ви подарували її собі... Чим більше та дбайливіше людина любить себе, тим більше стає любові в її серці, тим менше в неї шансів на егоїзм", - підсумувала Мішина.

Нагадаємо, саме себе, свої почуття та потреби Ксюша обрала, коли прийняла рішення розійтися з Олександром Еллертом. Хоча її кохання до нього не минуло, жити в емоційних гойдалках та бурхливих ревнощах актриса не змогла.

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