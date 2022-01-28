Собчак показала соски ейджистам. ФОТО

40-річна телеведуча Ксенія Собчак не боїться викладати фото із лазні (читайте "світити дупкою"). Також Ксюша чесно показує прес без тюнінгу та фігуру у купальнику загалом.

А днями у своєму Instagram ведуча виступила проти ейджизму.

"Судячи з деяких фото в Instagram, цей тиждень присвячений міжнародній боротьбі з ейджизмом. Тому, якщо у вас з очей йде кров – це нормально, природно і навіть необхідно. Це ж боротьба. Як жінка, яка розміняла четвертий десяток, підтримую фоткою із Патагонії цей дивовижний флешмоб", – написала Собчак під знімком.

Нагадаємо, фізичну форму Собчак обговорюють у різних випадках. За "зайві кіло" Ксюші приписують вагітність, а за "надто худу" фігуру закидають гнівними коментарями.

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