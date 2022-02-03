Не вміє казати "ні" і лізе куди не просять: Юрушева перерахувала свої мінуси

Дружина очільника Черкаської ОДА Олександра Скічка, бізнеследі Єлизавета Юрушева вирішила зробити зізнання перед своїми підписниками в Instagram. Жінка впевнена: ідеальних людей не буває, і вона сама - не виняток.

Ліза склала список своїх мінусів, із якими вона "дружить", і які не дають їй нудьгувати.

Єлизавета визнає, що вона неідеальна фото з instagram юрушевої

"Я не вмію говорити "ні". Можу взяти на себе додаткову роботу, котра мені не потрібна і точно буде тягарем. Але я беру, а потім лише думаю, НАВІЩО і чому не відмовилася одразу", - визнала Юрушева.

"Я можу сама себе накрутити, сама в це повірити і потім сама з цим усім розібратися. А це дуууже енерговитратно. Скажімо так - я своїми накрутками можу довести саму себе до жахливого стану. І потім сама ж із цього приводу дуже злюся", - написала вона.

Зі слів Єлизавети, вона "обожнює самобичування" і здатна придумати купу причин, через які себе сваритиме та звинувачуватиме.

Дружина Скічка "дружить" зі своїми мінусами

"Я часто лізу туди, куди мене не просять. Зрозуміло, що я завжди хочу як краще, але моє "краще" взагалі нікому не треба", - зізналася жінка.

Іще один мінус дружини Скічка - те, що вона довго може терпіти поруч людину, з якою вже давно потрібно було розійтися.

Нагадаємо, раніше Юрушева розповідала, як їй даються стосунки на відстані.

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