Танці на столі та кадри з доньками: Брежнєва з нагоди 40-річчя показала свої щасливі миті
Співачка Віра Брежнєва 3-го лютого відсвяткувала своє 40-річчя. Ювілярка приймала привітання та подякувала за них у Instagram.
"Узагалі все подобається!", - заявила Брежнєва, поставивши тег "щасливі 40" та показавшись у граційних позах на канапі.
А ще вона представила відеодобірку, де продемонструвала дуже різну себе: на сцені, під час фотосесій, у подорожах та в оточенні найрідніших.
View this post on Instagram
"Сьогодні прекрасний день! Я щаслива. І отримала від вас усіх стільки тепла та любові! Що моє серце розривається від почуттів! Просто нереально відповісти на кожне привітання, але я дякую вам за кожне слово, я все читаю, дивлюся, слухаю", - запевнила Брежнєва.
"У свої 40 я чітко розумію: найцінніше, що в мене є, це ЛЮДИ! Спасибі, що ви в мене є! Спасибі, що ви зі мною", - розчулилася артистка.
Нагадаємо, нещодавно Віра розказувала, як їй із Костянтином Меладзе вдається зберігати "присмак солодкості" у своєму шлюбі.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Брежнєва посвітила голим животом та зізналася, що вже робить ін'єкції краси
На 19 років у минуле: Брежнєва повторила свої сексі образи часів юної "ВІА Гри"