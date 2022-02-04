Танці на столі та кадри з доньками: Брежнєва з нагоди 40-річчя показала свої щасливі миті

Співачка Віра Брежнєва 3-го лютого відсвяткувала своє 40-річчя. Ювілярка приймала привітання та подякувала за них у Instagram.

"Узагалі все подобається!", - заявила Брежнєва, поставивши тег "щасливі 40" та показавшись у граційних позах на канапі.

Віра відсвяткувала свій ювілей?

Це і є урочистий лук іменинниці?

Брежнєвій усе подобається

А ще вона представила відеодобірку, де продемонструвала дуже різну себе: на сцені, під час фотосесій, у подорожах та в оточенні найрідніших.

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"Сьогодні прекрасний день! Я щаслива. І отримала від вас усіх стільки тепла та любові! Що моє серце розривається від почуттів! Просто нереально відповісти на кожне привітання, але я дякую вам за кожне слово, я все читаю, дивлюся, слухаю", - запевнила Брежнєва.

"У свої 40 я чітко розумію: найцінніше, що в мене є, це ЛЮДИ! Спасибі, що ви в мене є! Спасибі, що ви зі мною", - розчулилася артистка.

Нагадаємо, нещодавно Віра розказувала, як їй із Костянтином Меладзе вдається зберігати "присмак солодкості" у своєму шлюбі.

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