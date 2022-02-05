Ексчоловік Меган Фокс стане батьком уп’яте

Голлівудський актор Браян Остін Грін, відомий за роллю Девіда Сілви у культовому телесеріалі "Район Беверлі-Гіллс", та його дівчина, танцюристка Шарна Берджес незабаром стануть батьками.

Про це повідомляє People.

Для 48-річного актора це буде п’ята дитина, а для 36-річної танцівниці – перша. Пара разом вже близько року. Познайомилися закохані у кав’ярні. За словами Шарни, спершу було кілька побачень, а потім карантин "закрив" їх разом удома.

Закохані охоче діляться спільними фото у своїх соцмережах фото instagram@brianaustingreen

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"На нашому першому побаченні ми просто втратили відчуття часу. І наступного разу трапилося так само. Ці стосунки стали очевидно не такими, як всі, що були раніше", – розповідав актор про їхній роман.

Остін Грін разом із колишньою дружиною, акторкою Меган Фокс ділить опіку над трьома дітьми. Також у чоловіка є 19-річний син від стосунків із телеактрисою Ванессою Марсіл.

Нагадаємо, Фокс минулого місяця оголосила про заручини із музикантом Machine Gun Kelly, із яким зустрічалася два роки до того.

Пара наробила чимало шуму, перш за все, через розпиття Меган крові коханого після заповітного "так". Згодом, загал сколихнуло інтерв’ю Machine Gun Kelly, у якому він розповів про обручку, що завдаватиме біль його коханій, якщо та захоче її зняти.

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