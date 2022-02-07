Кайлі Дженнер стала мамою вдруге

Зірковий бейбі-бум продовжується. 24-річна американська теледіва Кайлі Дженнер та її бойфренд, 30-річний музикант Тревіс Скотт вдруге стали батьками.

Про це Кайлі повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"2/2/22" – написала під фото Кайлі фото instagram@kyliejanner

Дженнер народила ще 2-го лютого, про що сама написала під знімком крихітної ручки дитини. Однак оголосити про це зірка реаліті "Сімейка Кардашян" вирішила лише зараз.

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За інформацією People, у пари народився хлопчик.

Дженнер та Скотт зустрічаються із квітня 2017-го року. Пара вже виховує спільну доньку Стормі, яка народилася у лютому 2018-го. З того часу вони декілька разів розходилися, а потім давали одне одному другий шанс. Про другу вагітність Дженнер оголосила у вересні 2021-го.



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