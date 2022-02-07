"Якщо у відносинах нема щастя, це болото": ексдружина DziDzio заговорила про кризи
Співачка Slavia, яка торік розлучилася зі співаком DziDzio, закликала не боятися змінювати життя та виходити зі стосунків, де нема щастя. На думку Ярослави, за сміливість людину нагороджує Всесвіт.
"Якщо у відносинах все нормально, все стабільно, але немає ЩАСТЯ, це болото. З цієї зони комфорту важко вийти, тому що нам важко від чогось відмовитись", - поділилася думками артистка у Instagram.
."У стосунках є цикли: 9 років, потім криза у 18,6. В цей час розлучаються багато пар", - зазначила Ярослава, яка була з Михайлом Хомою 20 років.
На думку співачки, коли Всесвіт бачить у людині потенціал, він може навмисне одібрати в неї з-під ніг "маленький світ, який вона насиділа", в такий спосіб спонукаючи до розвитку.
"Кожна людина нам дана для чогось, але буває так, що стосунки себе вичерпали, і вже неможливо рости разом, пара стоїть на одній точці. Тоді цілком можливо, що зміни будуть на краще, тому, не потрібно цього боятися. Коли чоловік і жінка в нещасливих стосунках, і попри біль ризикуючи, виходять з них, тоді знаходять кращі стосунки, Всесвіт винагороджує, за те, що ви проявили сміливість, і постояли за себе. Бути в нещасливих стосунках, чи просто бути щасливим недобре для карми", - наголосила Ярослава.
"В якій ситуації ви б не знаходились, де б не народилися, треба прагнути ЩАСТЯ, благополуччя, тягнутися до світла", - додала вона, пообіцявши незабаром заспівати про це у своїй новій пісні.
Як відомо, творча пара розійшлася мирно і так само мирно розділила майно. Нагадаємо, Ярослава розказувала, що за багато спільних років Михайло так і не дозрів до появи дітей.
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