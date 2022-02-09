"Знову себе караю": alyona alyona розказала про напади переїдання

Реперка alyona alyona, яка часто спілкується на важливі теми зі своїми фанатами, розповіла про нездорові стосунки з їжею.

Артистка зізналася, що карає себе за переїдання. Про голодування та зриви реперка розповіла у пості в Instagram.

"З голодухи їм більше, ніж зазвичай. За погану поведінку я себе караю, а за гарну – хвалю та заохочую. Сьогодні хочу поговорити про покарання себе. Наприклад, коли я переїдаю або з’їм чогось зайвого, то частіше за все караю себе голодуванням, після чого зриваюся", - написала дівчина.

Артистка зізналася, що карає себе голодом фото з Instagram alyona.alyona.official

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"Знаю, що є дівчата, які вирішують це питання блюванням. Вважаю, що це НЕ ОК", - зазначила Олена.

Виконавиця розказала, що вона дуже втомлюється та заохочує себе смаколиками, після чого розуміє, що переїла. Потім Олена голодує протягом усього дня.

Дівчина балує себе смачною їжею, після чого почувається винною

"Після цього мій організм каже: "Ой, з’їж хоч щось смачненького, бо я зморений від роботи, а ти заслужила кайфу". Я їм і знову себе караю! Замкнуте коло, з якого просто хочеться вибратися", - зізналася Олена.

Нагадаємо, два роки тому виконавиця поставила собі за мету схуднути на 29 кілограмів.

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