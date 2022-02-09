"Знову себе караю": alyona alyona розказала про напади переїдання
Реперка alyona alyona, яка часто спілкується на важливі теми зі своїми фанатами, розповіла про нездорові стосунки з їжею.
Артистка зізналася, що карає себе за переїдання. Про голодування та зриви реперка розповіла у пості в Instagram.
"З голодухи їм більше, ніж зазвичай. За погану поведінку я себе караю, а за гарну – хвалю та заохочую. Сьогодні хочу поговорити про покарання себе. Наприклад, коли я переїдаю або з’їм чогось зайвого, то частіше за все караю себе голодуванням, після чого зриваюся", - написала дівчина.
"Знаю, що є дівчата, які вирішують це питання блюванням. Вважаю, що це НЕ ОК", - зазначила Олена.
Виконавиця розказала, що вона дуже втомлюється та заохочує себе смаколиками, після чого розуміє, що переїла. Потім Олена голодує протягом усього дня.
"Після цього мій організм каже: "Ой, з’їж хоч щось смачненького, бо я зморений від роботи, а ти заслужила кайфу". Я їм і знову себе караю! Замкнуте коло, з якого просто хочеться вибратися", - зізналася Олена.
Нагадаємо, два роки тому виконавиця поставила собі за мету схуднути на 29 кілограмів.
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