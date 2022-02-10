Сльози, коси та голі сідниці: 51-річна Кемпбелл змінила кілька образів в американському глянці. ФОТО

Британська супермодель Наомі Кампбелл, яка у травні минулого року вперше стала матір’ю, продовжує прикрашати собою сторінки глянців.

Цього разу зірка попозувала перед об’єктивом фотографа Стівена Кляйна спеціально для американського видання WMagazine.

Супермодель вже встигла заспойлерити фото на сторінці в Instagram.

Наомі постала у різних образах фото з Instagram naomi

Щоб мати чудову фізичну форму, красуня досить часто практикує голодування

Супермодель навіть встигла приміряти на себе блонд

Кемпбелл увійшла в роль і показала сльози

Без пікантних світлин, звісно, не обійшлося

Портретні знімки вийшли надзвичайно чуттєвими

Як відомо, Наомі вкладає чимало праці, щоби підтримувати струнке тіло. Колись супермодель розповіла, що їсть лише раз на день та не вживає молочні продукти. А ще Кемпбелл сумлінно займається спортом під керівництвом тренера.

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