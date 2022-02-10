Принцеса Євгенія привітала сина з першим днем народження та розсекретила його домашнє ім'я

Первісткові принцеси Євгенії Йоркської та її чоловіка Джека Бруксбенка виповнився рочок. Із першим днем народження батьки привітали малого в Instagram, щоправда, не показавши його личка.

Зате Євгенія розкрила, як кличуть удома Огаста Філіпа Хоука, який стоїть у черзі до престому під номером 12.

"Із днем народження, наш маленький герою Огі. Ти - така особлива душа, яка освітлює кожну кімнату своєю усмішкою і тим, як ти махаєш ручкою. Ми дуже тобою пишаємося. Любимо тебе!", - написала 31-річна принцеса.

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Як відомо, в королівській сім'ї полюбляють домашні пестливі імена і призвиська. Наприклад, Євгенія зве свою старшу сестру Беатріс "Беабеа", а принцеса Діана взагалі називала принца Вільяма "Вомбат", пише Marie Claire.

Її Величність Єлизавету ІІ в дитинства кликали Лілібет. На честь прабабусі назвав свою доньку принц Гаррі.

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