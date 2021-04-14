"Твої руки, твій сміх і твоє улюблене пиво": принцеса Євгенія поділилася теплими спогадами про принца Філіпа

Принцеса Євгенія Йоркська, яка, разом із іншими родичами, зараз оплакує принца Філіпа, вирішила поділитися власними спогадами про дідуся.

Зворушливий допис та архівні кадри 31-річна донька принца Ендрю запостила у своєму приватному Instagram.

"Дорогий дідусю, нам усім тебе бракує", - зізналася Євгенія.

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Принцеса не сумнівається, що Філіп був би дуже зворушений всіма триб'ютами на свою честь, адже про нього зараз тепло згадують навіть люди, яким він колись потиснув руку чи привітався.

"Я пам'ятаю, як вчилася готувати, малювати, читати. Пам'ятаю, як сміялася з твоїх жартів та розпитувала про твоє захопливе життя та службу на флоті. Пам'ятаю, як спалила ковбаски, а ти кинувся рятувати ситуацію. Пам'ятаю твої руки, твій сміх і твоє улюблене пиво", - написала Євгенія.

"Я згадуватиму тебе в твоїх дітях, твоїх онуках і твоїх правнуках. Спасибі тобі за твою відданість та любов до нас і особливо до бабуні, за якою ми наглянемо для тебе. Із усією любов'ю, Євгенія", - додала принцеса.

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Як відомо, свого первістка, який з'явився на світ у лютому, Євгенія назвала Огаст Філіп Хоук. А її кузина Зара Тінделл синові, якого народила в березні, дала ім'я Лукас Філіп.

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