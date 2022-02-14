Жодних див чи чарівного еліксиру: Єфросиніна розповіла про режим харчування і пояснила, чому не готує

Телеведуча Маша Єфросиніна зізналася, що запитання про те, як їй вдається підтримувати стрункість, щоразу змушують її нервуватися.

Адже зірці тоді здається, що люди чекають від неї якогось дива.

"У мене його нема. Не було й нема цього дива. Нема чарівного еліксиру. Мій режим харчування вже дуже-дуже багато років приблизно однаковий. Із нього виключені тяжкі вуглеводи. Будь-яка випічка, тісто, мучне, все з заварними кремами, все ось це ось торто-, кремо-, тістоподібне. Я не їм пельмені, вареники, пасту - нічого, де є тісто", - розповіла вона в інтерв'ю "24 каналу".

Не вірте своїм очам: Маша не їсть тортиків фото з instagram єфросиніної

"50% раціону свого намагаюся складати з овочів будь-якого виду обробки або сирих овочів. Зрідка ви можете зустріти в моєму раціоні рибу, тому я не можу себе назвати вегетаріанкою, проте ідеально я почуваюся на рослинній їжі. Усі види рослинної їжі в будь-якому виді приготування", - поділилася Маша.

Зі слів Єфросиніної, готуючись до зйомок, надто коли йдеться про зйомки в спідньому, вона приводить своє тіло "в ідеальний для камери стан".

"Тому що в камері, щоби виглядати струнким, для життя ти мусиш бути трішки схудлим. Але я до цього ставлюся не як до жертвоприношення, а як до вимушеної міри, робочого абсолютно фактору, і тому мені це дається дуже легко", - запевнила вона.

Готуючись до таких зйомок, Єфросиніна худне

Для цього телезірка прибирає вечерю та переходить на інтервальне голодування, де проміжок між останнім прийомом їжі одного для та першим прийомом наступного становить 16 годин. Власне, такої системи ще "тисячу років тому" дотримувалася мама Маші.

До слова, саме вона дуже вплинула на ставнення доньки до куховарства. Адже "обожнювання" цієї справи Маша в неї ніколи не бачила. Років у 14-15 дівчина замислилася про те, чи не пора й їй навчитися готувати, та отримала від матері важливу пораду.

"Моя мама сказала фразу, яка потім багато в чому визначила моє ставлення до кулінарії. Вона сказала: "Донечко, краще ти вчися, щоби бути освіченою людиною. Будучи такою, ти завжди заробиш собі на харчування, і тобі не доведеться кряжити біля плити з ранку до вечора." І, в принципі, словам мами судилося справдитися - в мене є кухар уже дуже багато років", - поділилася Єфросиніна.

На думку Маші, суспільство вже "однією ніжкою в тих часах", коли сучасній дівчині вже не можна вказувати, буцімто її місце на кухні. Адже вона нікому й нічого не винна.

Лице Маші, якщо їй скажуть, що місце жінки на кухні

А от чоловік телеведучої, Тимур Хромаєв, навпаки, готує швидко, смачно і дуже легко. Інколи, як має натхнення, він балує родину стравами у власному виконанні.

Що ж стосується дітей пари, то Єфросиніна впевнена: якщо з підліткового віку клювати дитину, що вона "мусить" бути худою, дитина з принципу "їстиме все лайно світу". Тому нащадкам вони з Тимуром на власному прикладі прищеплюють культуру здорового способу життя. У сім'ї нема табу на фастфуд, а в холодильнику завжди є морозиво.

Нагадаємо, донька Єфросиніної та Хромаєва, 17-річна Нана повернулася з навчання в Канаді і вступатиме до європейського вишу.

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