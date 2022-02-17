"Моя гордість, мій виклик, моє життя": Фреймут привітала доньку з 16-річчям, а та розказала про життя в інтернаті

Старша дочка телеведучої Ольги Фреймут, Злата Мітчелл святкує свій 16-ий день народження. Іменинницю зіркова мама привітала в Instagram, поділившись архівним фото.

"Злата, тобі 16! Мені завжди здавалося, що не я тебе виховувала, а ти мене. Ось так у нас з тобою все навпаки. Але ці роки - найщасливіші, найзухваліші, най... Роки, виконані на фортісімумі", - написала Оля.

фото з instagram фреймут

"Яка вона у вас доросла!", казали люди про Злату, коли та в 5 років перераховувала ліки з довгого списку, приписаних їй від запалення легенів.Я тоді раділа таким коментарям, хоча, коли твою дитину називають "дорослою", є причина задуматися, а де ж її дитинство? А дитинство неможливе без мами, і не обов'язково для цього бути сиротою. Залишитися без дитинства можна, коли мама займається осяйною кар'єрою. Так, Злата, не все у моєму материнстві з тобою було хрестоматійним", - зізналася зірка.

Вона побажала Златі бути щасливою та благословенною Господом.

"У тобі галицька і шотландська кров, ти горда і незламна. Люблю тебе "forever and one day". Моя прекрасна дівчинка", - додала вона.

Сама ж Злата у Instagram опублікувала розлогий пос. Дівчина пожартувала, що так довго нічого не писала, що люди, мабуть, уже повідписувалися від неї, гадаючи, що вона вмерла.

Як висловилася Мітчелл, за останні пів року вона пройшла через стільки складних емоційних станів, що це нагадує "сон у гарячці".

"Моє рішення перестати писати та глибше ділитися своїми думками співпало з намаганнями зробити переоцінку мого образу та зібрати докупи мій розум. Усе, що відбувається зі мною і все, з чим я маю примиритися, більше не виглядає для мене реальним", - поділилася дівчина.

"Для тих із вас, хто не знає: я живу в школі-інтернаті під Санта-Барбарою, що означає, що мені довелося повністю відмовитися від усього мого "вільного духом" життя, творчих ідей та спонтанних проєктів, проте на цій стадії мого життя це дозволяє мені бути ближче до ЛА і мати змогу раз на декілька днів тікати до міста, де я почуваюся собою", - написала Злата.

Донька Фреймут зізналася, що зараз їй хочеться почати більше займатися індивідуальною роботою, щоби не "задихнутися в рутині" і не дати згаснути іскрі та мрії, яку плекає з 6 років.

"Працівники американського посольства, якщо ви це читаєте: бачите, як у мене прекрасно ідуть справи зі студенською візою, може, настав час для грін кард?", - поцікавилася Злата.

"Моя гордість, мій виклик, моє життя! Будь щасливою і незламною", - відреагувала на її допис Оля.

Нагадаємо, торік Мітчелл показувала своїх британських братів і сестру. Як відомо, з батьком, Нілом Злата спілкується рідше, ніж із ними. Фреймут ніколи не змушувала доньку його любити.

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