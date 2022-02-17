Скічко з Юрушевою чекають на дитину. ФОТО

Губернатор Черкащини Олександр Скічко та його дружина, власниця готельного бізнесу Єлизавета Юрушева чекають на дитину.

Про це стало відомо після того, як Юрушева показала в Instagram фото себе вагітної у новому весняному номері українського Vogue.

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34-річна Єлизавета стане мамою втретє фото @vogue_ukraine

Як відомо, Юрушева має сина Даніеля від попереднього шлюбу та доньку Наталю, батьком якої є Скічко.

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