Скічко з Юрушевою чекають на дитину. ФОТО
17 лютого 2022, 16:01
Губернатор Черкащини Олександр Скічко та його дружина, власниця готельного бізнесу Єлизавета Юрушева чекають на дитину.
Про це стало відомо після того, як Юрушева показала в Instagram фото себе вагітної у новому весняному номері українського Vogue.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Як відомо, Юрушева має сина Даніеля від попереднього шлюбу та доньку Наталю, батьком якої є Скічко.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Юрушева романтичним ч/б правильно зізналася в коханні до Скічка
"Якщо любиш - відпусти": Юрушева розказала, як їй даються стосунки на відстані
"Дякую, що фоткаєш мене для Instagram": Юрушева мило привітала свого "котика" з 30-річчям
Приєднуйтесь до дискусії