"Я не бачила їхніх сліз": Лія Меладзе розказала, як пережила розлучення батьків

Донька продюсера та композитора Костянтина Меладзе, Лія, яка нещодавно вразила своїм виступом на "Голосі країни", пригадала непростий для її родини період, коли батьки розлучалися після 19 років шлюбу.

Дівчина, яка не спілкується зі своєю мачухою Вірою Брежнєвою, підкреслила, що рада за свого тата.

Про особисте Лія говорила в програмі "ЖВЛ", пише "ТСН".

Лія - середня дитина Костянтина від першого шлюбу ФОТО З INSTAGRAM ЛІЇ МЕЛАДЗЕ

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"Всі сварки, які відбувалися у нас вдома, вони досить звичайні для будь-якої сім'ї, але на моїй психіці це дуже позначилося. Коли ти не зовсім розумієш, що там може когось роздратувати, що когось може засмутити. У нас вся сім'я досить тривожна. Я просто завжди очікувала, що щось трапиться погане", - зізналася Меладзе, якій на момент розриву Костянтина із першою дружиною, Яною Сумм було 9.

Зі слів юної співачки, батьки доклили всіх зусиль, щоби помогти дітям пройти через це випробування.

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"Я не бачила їхніх сліз, я не бачила їхнього смутку, я не бачила їхніх проблем. Тато завжди був ось якщо не вдома конкретно, то на дзвінку. Я не почувалася покинутою, а мама мені чітко дала зрозуміти, що коли розлучаються батьки, діти не розлучаються. Я хотіла просто, щоб вони були щасливі. Це все, що мені потрібно", - підкреслила Лія.

Яна незабаром знову вийшла заміж. Костянтин Меладзе ж у 2015-му побрався з Вірою Брежнєвою.

"Я просто рада, що тато радий. Мені абсолютно не важливо, як, де, з ким. Життя – воно для того, щоб радіти. І якщо він радіє, це все, про що я можу мріяти", - підсумувала Лія.

Як відомо, від першого шлюбу в Костянтина є ще старша донька Аліса та син Валерій. У 17-річного юнака розлад аутистичного спектру.

Нагадаємо, Віра Брежнєва тепло прокоментувала дебют падчерки на "Голосі країни", назвавши її "наша дівчинка".

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